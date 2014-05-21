Кореспондент LifeNews допомагав терористам під Краматорськом порадами

Як видно з відео, кореспондент LifeNews координує дії бойовиків та дає «цінні поради».

Про це повідомляє Еспресо.

Нагадаємо, 18 травня в Краматорську були затримані двоє журналістів LifeNews, які планували зняти на відео обстріл аеродрому. Як зазначили в РНБО, ці журналісти фактично були частиною терористичного угрупування. Згодом журналісти зізналися СБУ, що метою їхнього прибуття в Україну була не журналістська діяльність. Справжня мета їхнього перебування в Україні, за словами прес-секретаря СБУ Марини Остапенко, «супроводжувати терористів та висвітлювати їхню незаконну діяльність».