Піскун закликав владу провести відкриту конституційну реформу

Таку думку в коментарі УНІАН висловив екс-генеральний прокурор України Святослав Піскун.

«Ходять чутки, що якісь частини нової Конституції вже подали на розгляд Венеціанської комісії. Але було б дуже добре, якби поки нічого не було відправлено», - вважає він.

Читайте такожДепутати направили до Венеціанської комісії проект змін до Конституції УкраїниЗа його словами, в юридичному аспекті, більш вірним було б не відправляти у Венеціанську комісію якісь окремі зміни і частини Основного закону, а представити на розгляд вже цілісний документ. «Більш правильно в юридичному аспекті представляти цілий документ, який від початку і до кінця відображав би ситуацію і сподівання українського народу. І, якщо будуть зауваження Венеціанської комісії, то отримати їх вже в цілому, на весь документ... В іншому випадку, якщо ми погоджуємо нову Конституцію частинами, це не реформа, а косметичний ремонт», - сказав він.

На думку Піскуна, зміни в Конституцію необхідно напрацьовувати з участю нового президента України, оскільки «людина, яка прийде до влади, буде представником певної частини суспільства з їх баченням розвитку України».

Крім того, за словами екс-генпрокурора, не правильно, що зміни в Основний закон готуються кулуарно. «Я б спеціально на Першому національному організував відкритий діалог, круглий стіл «конституційна реформа». І дав би можливість за 2-3 тижні виступити провідним фахівцям конституційного права України з усіх регіонів країни. Нехай би кращі з їх пропозицій українці підтримали мобільним голосуванням. А після, пропозиції, які набрали б найбільшу підтримку, був би сенс виносити їх у Верховну Раду. Це було б правильне формування нової Конституції», - сказав Святослав Піскун.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України, народний депутат Леонід Ємець заявив, що комісія передала Венеціанській комісії проект змін до Основного Закону.

22 травня голова ТСК Руслан Князевич повідомив, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України по підготовці законопроекту про внесення змін до Конституції України не направляла на експертизу у Венеціанську комісію жодного законопроекту змін в Основний Закон.