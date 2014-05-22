Міліція і депутати заблокували два БТР біля Лисичанська - джерело
14:31, 22 травня 2014Політика
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Люди намагаються змусити солдатів здати зброю і техніку.
Українських солдатів вмовляють здати зброю / Фото: УНІАН
Про це повідомляє очевидець подій.
"Міст на Тамошовці ближче до Рубіжного від Лисичанська, менти та депутати заблокували 2 БТР АТО вмовляють здати зброю і техніку", - пише він.
Як повідомлялося раніше, біля Рубіжного, що на Луганщині був підірваний міст. Терористи у зв'язку з цим кликали людей стати живим щитом.
Мост на Тамошовке ближе к Рубежному от Лисичанска, менты и депутаты заблокировали 2 БТР АТО уговаривают сдать оружие и технику
— Патриот (@Alosha_Popovich) May 22, 2014
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