Міліція і депутати заблокували два БТР біля Лисичанська - джерело

14:31, 22 травня 2014
Політика
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Люди намагаються змусити солдатів здати зброю і техніку.

Украинских солдат уговаривают сдать оружие / Фото: УНИАН

Про це повідомляє очевидець подій.

"Міст на Тамошовці ближче до Рубіжного від Лисичанська, менти та депутати заблокували 2 БТР АТО вмовляють здати зброю і техніку", - пише він.

Як повідомлялося раніше, біля Рубіжного, що на Луганщині був підірваний міст. Терористи у зв'язку з цим кликали людей стати живим щитом.

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