Міліція і депутати заблокували два БТР біля Лисичанська - джерело

Про це повідомляє очевидець подій.

"Міст на Тамошовці ближче до Рубіжного від Лисичанська, менти та депутати заблокували 2 БТР АТО вмовляють здати зброю і техніку", - пише він.

Як повідомлялося раніше, біля Рубіжного, що на Луганщині був підірваний міст. Терористи у зв'язку з цим кликали людей стати живим щитом.