Понад 171 тис. громадян змінили свою виборчу адресу

За словами заступника голови Цвк Андрія Магери, в Криму таким правом скористалося не дужебагато виборців - близько 6 тис. з 1,8 млн.

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В цілому по Україні змінили свою виборчу адресу 171 тис. виборців. При цьому Андрій Магера зазначив, що найбільше виборців змінили виборчу адресу Донецької та Луганської областей на інші регіони.