Понад 171 тис. громадян змінили свою виборчу адресу
16:05, 22 травня 2014Політика
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За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), 171 тис. виборців скористалися правом змінити свою виборчу адресу без зміни постійного місця проживання.
Найбільше адрес змінили виборці з Донецької та Луганської областей / фото УНІАН
За словами заступника голови Цвк Андрія Магери, в Криму таким правом скористалося не дужебагато виборців - близько 6 тис. з 1,8 млн.
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В цілому по Україні змінили свою виборчу адресу 171 тис. виборців. При цьому Андрій Магера зазначив, що найбільше виборців змінили виборчу адресу Донецької та Луганської областей на інші регіони.
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