Мер Донецька буде домовлятися з "ДНР" про проведення виборів

Вибори президента в Донецьку під загрозою: з 426 виборчих дільниць на 127 робота не організована, на адресу комісій надходять погрози. Про це Донецький міський голова Олександр Лук'янченко заявив в ході прес-конференції, передають Новости Донбасса.

"До мене звертаються люди, запитують, чи зможуть проголосувати. Я не можу не підтримати людей. Залякування, метод шантажу неприпустимі. Я сподіваюся, ми будемо зустрічатися з керівництвом "ДНР" і будемо говорити", - сказав мер.

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За словами міського голови, робота не організована на 127 ділянках.

"Ми на зв'язку з ЦВК, будемо робити все, щоб вибори відбулися", - підкреслив Лук'янченко.