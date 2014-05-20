Мер Донецька буде домовлятися з "ДНР" про проведення виборів
11:20, 20 травня 2014Політика
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За словами міського голови, робота не організована на 127 виборчих дільницях.
"Будемо робити все, щоб вибори відбулися", - Лук'янченко / Фото УНІАН
Вибори президента в Донецьку під загрозою: з 426 виборчих дільниць на 127 робота не організована, на адресу комісій надходять погрози. Про це Донецький міський голова Олександр Лук'янченко заявив в ході прес-конференції, передають Новости Донбасса.
"До мене звертаються люди, запитують, чи зможуть проголосувати. Я не можу не підтримати людей. Залякування, метод шантажу неприпустимі. Я сподіваюся, ми будемо зустрічатися з керівництвом "ДНР" і будемо говорити", - сказав мер.
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За словами міського голови, робота не організована на 127 ділянках.
"Ми на зв'язку з ЦВК, будемо робити все, щоб вибори відбулися", - підкреслив Лук'янченко.
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