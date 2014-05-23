За попередніми даними, батальйон "Донбас" прорвався - Тимчук

Батальйон "Донбас", який потрапив у засідку бойовиків на Донеччині, прорвався і зосередився біля блокпоста армії.

Про це повідомив координатор "Інформаційного Спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що повідомили - батальйон "Донбас" начебто прорвався, зараз зосередилися біля блокпоста армійських. Це попередні дані. Будуть подробиці - відразу повідомимо", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в районі с. Карлівки Донецької області батальйон "Донбас" потрапив у засідку і прийняв бій. В батальйоні 9 поранених.

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"Проти батальйону працюють автоматники, снайпери та РПГ. Є поранені. Відійти не можемо, тому, що частина людей перебуває в оточенні. Просимо підмоги знаходяться поблизу військових частин", - написав командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

Трохи пізніше він повідомив, що до місця бою підійшов БТР бойовиків, підтяглися великокаліберні кулемети, батальйон закидають гранатами.

Семенченко підкреслив, що всі його звернення по телефону до командування армійських сил з проханням прислати підкріплення почуті не були.