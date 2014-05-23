Частина оточених бійців батальйону «Донбас» могла потрапити в полон до терористів

У повідомленні, розміщеному на сторінці Семенченка міститься звернення до сепаратистів з батальйону «Схід». Сепаратистів просять надати парламентера для обміну полоненими і зв'язатися за названим номером телефону.

Також в пості міститься попередження до терористів.

«Колорадам, які читають мій Фейсбук: передайте своїм! Якщо щось станеться з нашими людьми - буде терор в самому місті!», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці бійці батальйону «Донбас» потрапили в засідку терористів і були оточені.

Основна кількість бійців загону "Донбас" прорвалася. Поранено 50% особового складу, деякі бійці втратили багато крові. Поранених вивезли на армійський блокпост м. Красноармійська.

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"З оточеної групою, яка засіла в будівлі до цієї хвилини підтримувався телефонний зв'язок. Тільки що повідомили, що зв'язок перервався. У бійців закінчуються патрони. Підійти до них немає можливості - працюють снайпери. Потрібен БТР, щоб під'їхати до будівлі і вивезти хлопців. Далі заправної станції пройти не можемо", - написав раніше Семенченко.