ЗМІ: виборчі дільниці в Сєвєродонецьку не відкрилися

Вчора, 24 травня, в окружну виборчу комісію ТВО-113 (центр - місто Рубіжне) так і не були доставлені бюлетені. Відповідно, не отримали їх і в дільничних комісіях, створених в місті Сєверодонецьк, повідомляє " Східний варіант " з посиланням на ЛОО КВУ.Читайте такожВиборчі дільниці у Донецьку закриті - ЗМІ

Тому сьогодні, 25 травня 2014 року, жодна дільниця з 50 дільниць по виборах Президента України в місті не відкрився.