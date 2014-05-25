У Росії відкрились 6 дільниць для голосування на виборах президента України

Проголосувати можна в 6 містах - у Москві на дільниці при посольстві України, а також на дільницях при генеральних консульствах України в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі і Новосибірську.

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Виборчі дільниці працюють з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.

Як повідомив голова закордонної виборчої дільниці при посольстві України в Росії Віктор Гіржов, за кордоном у відповідності зі змінами в українському законодавстві можна проголосувати виключно за закордонним паспортом (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт), голосування за внутрішніми паспортами неможливе.

За його словами, взяти участь у позачергових виборах президента в Москві зможуть близько 26 тис. громадян України, які перебувають на консульському обліку в консульському відділі при посольстві, а також понад 500 громадян України, що прибули особисто на дільницю і написали відповідні заяви до 19 травня. Віктор Гіржов зазначив, що у день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови або секретарем цієї виборчої комісії лише виключно шляхом виправлення неточностей та технічних помилок.

Для роботи на виборчій дільниці акредитувалися понад 60 іноземних і російських журналістів.

Московська поліція посилила охорону українського диппредставництва, де проходить голосування. На місці чергують понад 50 співробітників правоохоронних органів, які за допомогою металодетекторів перевіряють людей, які прибувають до посольства. Обстановка на дільниці спокійна.

Також посилена охорона всіх генеральних консульств України в Росії, де проходить голосування.