ЦВК зареєструвала російських спостерігачів на вибори президента

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, проти - троє.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК від 19 травня про відхилення заявки організації "Європейська платформа за демократичні вибори" (EPDE), яка просила ЦВК зареєструвати її спостерігачів на позачергові вибори президента України.

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Організація "Європейська платформа за демократичні вибори" подавала до ЦВК заявку на реєстрацію спостерігачів з країн-учасниць "Східного партнерства", Російської Федерації та Європейського Союзу. При цьому з Росії на вибори президента України висловити бажання приїхати більш як 800 спостерігачів.

22 травня заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив журналістам, що краще виконати це судове рішення і зареєструвати спостерігачів, ніж продовжувати судову тяганину з цього приводу.

Таким чином, на позачергових президентських виборах в Україні 25 травня працюватимуть 3 тис. 607 міжнародних спостерігачів.