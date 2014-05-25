На Луганщині проголосувало майже 20% виборців

У Луганській області станом на 12.00 вже проголосувало 18% виборців.

Про це кореспонденту «Східного варіанту» розповіла виконуюча обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна.

Ірина Веригіна зазначила, що сьогодні вона не змогла реалізувати своє законне право і проголосувати за кандидата в Президенти України.

«Я прописана в місті Красний Луч, і, на жаль, проросійські активісти і сепаратисти позбавили мене можливості взяти участь у виборчому процесі», - зазначила Ірина Веригіна.