На Луганщині проголосувало майже 20% виборців
14:29, 25 травня 2014Політика
0 0
У Луганській області станом на 12.00 вже проголосувало 18% виборців.
На Луганщині досить висока явка / REUTERS
У Луганській області станом на 12.00 вже проголосувало 18% виборців.
Про це кореспонденту «Східного варіанту» розповіла виконуюча обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна.
Ірина Веригіна зазначила, що сьогодні вона не змогла реалізувати своє законне право і проголосувати за кандидата в Президенти України.
«Я прописана в місті Красний Луч, і, на жаль, проросійські активісти і сепаратисти позбавили мене можливості взяти участь у виборчому процесі», - зазначила Ірина Веригіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter