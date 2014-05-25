МЗС назвало візит Медведєва до Криму в день виборів "особливим зухвальством" і "провокацією"

Міністерство закордонних справ України вважає особливим зухвальством та свідомою провокацією з боку Росії, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Україні, відвідання головою російського уряду Дмитром Медведєвим окупованого Криму в день проведення виборів президента України.

Про це йдеться у заяві МЗС України, переданій агентству УНІАН.

«Відвідання головою російського уряду окупованого Криму в день проведення виборів президента України вважаємо особливим зухвальством та свідомою провокацією з боку Росії, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Україні. Це суперечить раніше висловленій президентом РФ Путіним зацікавленості, щоб вибори в Україні пройшли у мирній та спокійній обстановці», зазначається в заяві.

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МЗС висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною прибуттям 25 травня Медведєва на тимчасово окуповану Росією частину території України – в Автономну Республіку Крим та Севастополь.

«Такі дії з боку офіційної особи РФ розцінюємо як грубе порушення Росією чинного законодавства України, суверенітету нашої держави, норм міжнародного права, у тому числі Статуту ООН та Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України», Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року», - йдеться в заяві.

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МЗС вимагає від керівництва РФ припинити надання підтримки екстремістським і терористичним угрупованням, які з території Росії проникають у східні області України та силою зброї й насильством намагаються перешкодити вільному волевиявленню Українського народу.

Крім того, МЗС вкотре закликає російську сторону поважати територіальну цілісність і суверенітет України, скасувати незаконні рішення про анексію Криму та Севастополя, дотримуватися норм міжнародного права і двосторонніх договорів.