Росія з повагою поставиться до вибору українського народу на виборах 25 травня - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході Петербурзького економічного форуму.

«Ми розуміємо, що люди в Україні хочуть, щоб країна вийшла з цієї тривалої кризи. Поза будь-якими сумнівами, ми з повагою поставимося до вибору українського народу, дивитимемося, що відбувається», - сказав Путін.Читайте такожРосія може визнати вибори в Україні - МЗС РФ

Він наголосив, що Росія зацікавлена в тому, щоб на її західних рубежах, у «братній Україні» настали порядок і спокій.

«Ми сьогодні працюємо з тими людьми, які там владу контролюють, але після виборів, звичайно, працюватимемо з новообраними структурами», - додав президент РФ.

Путін також висловив надію, що після виборів будуть припинені всі бойові дії і почнеться діалог.