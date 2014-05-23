Росія з повагою поставиться до вибору українського народу на виборах 25 травня - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія з повагою поставиться до вибору українського народу на президентських виборах 25 травня.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході Петербурзького економічного форуму.
«Ми розуміємо, що люди в Україні хочуть, щоб країна вийшла з цієї тривалої кризи. Поза будь-якими сумнівами, ми з повагою поставимося до вибору українського народу, дивитимемося, що відбувається», - сказав Путін.Читайте такожРосія може визнати вибори в Україні - МЗС РФ
Він наголосив, що Росія зацікавлена в тому, щоб на її західних рубежах, у «братній Україні» настали порядок і спокій.
«Ми сьогодні працюємо з тими людьми, які там владу контролюють, але після виборів, звичайно, працюватимемо з новообраними структурами», - додав президент РФ.
Путін також висловив надію, що після виборів будуть припинені всі бойові дії і почнеться діалог.