Медведєв приїхав до анексованого Криму

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпочинає дводенну поїздку до Криму – окупованої в березні української території, повідомляє Радіо Свобода.

25 травня Медведєв у Севастополі відвідає офіс установи, яка видає російські паспорти місцевим жителям. 26 травня російський прем’єр планує побувати у чорноморському дитячому центрі «Артек».

Це буде друга поїздка Медведєва на окуповану територію від березня.

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9 травня президент Росії Володимир Путін у Криму взяв участь в урочистостях з нагоди Дня перемоги.

Через анексію Криму Росія зазнала економічних і політичних санкцій з боку США та Євросоюзу.