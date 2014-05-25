Медведєв приїхав до анексованого Криму
14:07, 25 травня 2014Політика
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Це вже друга поїздка Медведєва на окуповану територію від березня.
Медведєв приїхав до Криму / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпочинає дводенну поїздку до Криму – окупованої в березні української території, повідомляє Радіо Свобода.
25 травня Медведєв у Севастополі відвідає офіс установи, яка видає російські паспорти місцевим жителям. 26 травня російський прем’єр планує побувати у чорноморському дитячому центрі «Артек».
Це буде друга поїздка Медведєва на окуповану територію від березня.
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9 травня президент Росії Володимир Путін у Криму взяв участь в урочистостях з нагоди Дня перемоги.
Через анексію Криму Росія зазнала економічних і політичних санкцій з боку США та Євросоюзу.
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