Похибка екзит-полів може вирости з-за поганої роботи ділянок

За словами експерта, у великих містах спостерігаються великі черги на дільницях і погана організація роботи. «Великі натовпи. Люди приходять і йдуть. У зв'язку з цим наші експерти говорять, що похибка у2,5%, про яку ми заявляли раніше, може зрости до 3,5%», - сказала вона.

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Крім того, додала Тетяна Пясковська, на деяких дільницях люди заходять і виходять через різні двері, а це створює певні труднощі для екзит-полу.

У свою чергу, молодший експерт політико-правових програм Центру ім. Разумкова Дарина Соколова заявила, що в цілому по Україні вибори проходять нормально, проблеми відзначаються в Донецькій і Луганській областях, зокрема на деякі ділянки через патрулювання озброєних людей не можуть потрапити ні виборці, ні, відповідно, соціологи. У той же час деяка дільниці відкриті, але на них немає бюлетенів, і тому люди не голосують.

Дарина Соколова зазначила, що ситуація у Донецькій та Луганській областях нестабільна, але це може змінитися. Там було проведено опитування на 8 з 34 дільниць.