На виборчій дільниці в Москві проголосували 875 українців - голова комісії

Виборча дільниця в Москві закрита, проголосували 875 громадян України, починається підрахунок голосів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив голова дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці при Посольстві України в Москві Віктор Гиржов.

"Вибори на нашій дільниці завершилися ог 20.00 мск. Попередні підсумки - одержано виборчих бюлетенів 26 тис. 492, видано бюлетенів 876, взяли участь у голосуванні 875 чоловік, один бюлетень був зіпсований. Це технічна попередня цифра", - сказав Гиржов.

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Він підкреслив, що зараз виборча комісія починає оформлення документації, погашення невикористаних бюлетенів, після чого почнеться підрахунок голосів і складання протоколу за підсумками голосування.

Гиржов зазначив, що певне зниження кількості виборців, які проголосували, фіксується у зв'язку з тим, що голосування за кордоном згідно із законом дозволено виключно за паспортами для виїзду за кордон, раніше на виборах можна було голосувати і за внутрішніми паспортами.

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Як повідомляв УНІАН, виборча дільниця у Москві є однією з найбільших закордонних виборчих дільниць України. Всього в списках виборців значиться 26 тис. 997 осіб.

На території РФ виборчі дільниці на дострокових виборах президента були відкриті у 6 містах: у Москві при Посольстві України, а також при генеральних консульствах України у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі і Новосибірську.