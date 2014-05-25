З'явилися перші офіційні дані щодо явки на Донеччині

22:53, 25 травня 2014
Політика
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У Центральній виборчій комісії з`явились перші дані стосовно явки виборців у Донецькій області. 

На вибори прийшло 12,9% мещканців Донеччини / REUTERS

Наразі явка на Донеччині становить 12,09%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію оприлюднено в ЦВК. 

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