З'явилися перші офіційні дані щодо явки на Донеччині

У Центральній виборчій комісії з`явились перші дані стосовно явки виборців у Донецькій області.

Наразі явка на Донеччині становить 12,09%. Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію оприлюднено в ЦВК. Читайте такожНа Донбасі третина виборців взагалі не знала про проведення виборів – експерти При цьому загальна явка по Україні — 60,44%, опрацьовано дані зі ста виборчих округів.

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