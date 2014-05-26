У КВУ розповіли про причини величезних черг на виборчих дільницях

Причинами великих черг на виборчих ділянках були висока явка, нестача і низький рівень підготовки людей у виборчих комісій, а також одночасне проведення в багатьох містах президентських і місцевих виборів.

Про це голова громадської організації «Комітет виборців України» Олександр Черненко заявив на прес-конференції в УНІАН.

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«Невелика кількість і низький рівень підготовки членів комісій, з одного боку, і висока явка виборців, з іншого, а в Києві плюс 4 бюлетені на місцевих виборах, – це все привело до того, що були черги», - сказав Черненко.

За його словами, саме в Києві виникали найбільші проблеми на виборчих дільницях.

«У Києві черги були найбільші. Після закриття дільниць на деяких з них ще 2, а то й 3 години тривало голосування тих виборців, які не встигли зробити це вчасно», - зазначив Черненко.

Голова КВУ додав, що проблеми на дільницях були пов'язані не лише з високою явкою – в окремих випадках члени виборчкомів саботували роботу.

«Комісії працювали по-різному. Найбільша проблема роботи комісій також була в Києві: десь через навантаження, а десь ми бачили, як комісії або, в усякому разі, керівництво комісій, відверто саботувало роботу», - заявив Черненко. На його думку, такий саботаж був наслідком того, що багатьом членам виборчкомів були не цікаві вибори в Києві».

«У них, очевидно, були якісь плани на місцеві вибори і, відповідно, вибори президента стали жертвою цього саботажу», - уточнив експерт.

Черненко закликав зробити висновки з ситуації і передбачити на законодавчому рівні неможливість проведення надалі місцевих і загальнодержавних виборів одночасно.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на позачергових виборах президента України станом на 20.00 25 травня становила 60,29%.

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Станом на 11.00 26 травня ЦВК обробила 60,51% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Попередні дані такі: за Петра Порошенка проголосували 53,71% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшка - 8,47%, за Анатолія Гриценка - 5,47%, за Сергія Тігіпка - 5,25%, за Михайла Добкіна - 3,43%, за Вадима Рабіновича - 2,31%. Решта кандидатів, за попередніми підрахунками, набрала менш як 2% голосів.

Всього проголосувало 10 млн. 262 тис. 489 виборців.