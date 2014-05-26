Перші паперові протоколи окружкомів у ЦВК очікують вже сьогодні
Перші паперові протоколи окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія очікує вже сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК Михайло Охендовський заявив на брифінгу.
"Надходження перших протоколів ОВК ми очікуємо вже сьогодні. І як тільки до нас надійдуть перші протоколи ОВК, ЦВК готова розпочати безперервне засідання, яке триватиме кілька днів і завершиться лише тоді, коли ми отримаємо остаточний протокол ОВК", - сказав Охендовський.
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Він зазначив, що в ЦВК може виникнути необхідність прийняти рішення щодо направлення протоколу ОВК для складання протоколу з поміткою "уточнено". "Це буде в тому випадку, якщо протокол ОВК буде або математично некоректний, або за своїм оформленням не відповідатиме вимогам закону про вибори президента", - сказав Охендовський.