Перші паперові протоколи окружкомів у ЦВК очікують вже сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК Михайло Охендовський заявив на брифінгу.

"Надходження перших протоколів ОВК ми очікуємо вже сьогодні. І як тільки до нас надійдуть перші протоколи ОВК, ЦВК готова розпочати безперервне засідання, яке триватиме кілька днів і завершиться лише тоді, коли ми отримаємо остаточний протокол ОВК", - сказав Охендовський.

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Він зазначив, що в ЦВК може виникнути необхідність прийняти рішення щодо направлення протоколу ОВК для складання протоколу з поміткою "уточнено". "Це буде в тому випадку, якщо протокол ОВК буде або математично некоректний, або за своїм оформленням не відповідатиме вимогам закону про вибори президента", - сказав Охендовський.