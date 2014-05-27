МЗС РФ: питання візиту Порошенка до Росії не розглядається

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, чи зверталася українська сторона з проханням організувати зустріч президента РФ Володимира Путіна з Порошенком.

«За дипломатичними каналами чи якимись іншими питання про візит до Росії Порошенка не розглядається, не обговорюється», - сказав Лавров.Читайте такожРосія готова до діалогу з Порошенком без посередників із боку Євросоюзу та США – Лавров

Він нагадав, що Порошенко в ході виборчої кампанії заявляв, що об'єднає країну і першою поїздкою його стане поїздка на Донбас.

«Поки що там йде справжня війна. Сам він заявляє, що контртерористичну операцію потрібно закінчити скоріше, але шляхом її інтенсифікації», - сказав Лавров.

За словами глави МЗС РФ, якщо розрахунок робиться на те, щоб до очікуваної інавгурації Порошенка армія придушить «опір на південному сході», і можна буде, як переможцеві, в'їхати на Донбас, то це навряд чи створить умови для його гостинного прийому в Донецькій області.

Лавров закликав владу України зупинити всі бойові дії в східних областях і виконати «Женевські угоди» від 17 квітня.