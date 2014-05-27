Луганські терористи вирішили допомогти бойовикам і "кадировцям" з Донецька

Про це заявив російським журналістам у Луганську Валерій Болотов, який вважає себе головним терористом Луганської народної республіки.

Він пояснив, що в Луганському регіоні в даний час встановилося відносне затишшя, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожМісцева міліція відмовилася підкорятися "міністру" терористичної ЛНР - ЗМІ"Вже відправлені в Донецьк і Слов'янськ наші загони. Не тільки озброєнням допомагаємо, але і бойовиками", - сказав Болотов. "Наші групи пішли туди", - додав він.

Після цілоденного бою в понеділок в аеропорту Донецька сили бойовиків і "кадировців" під ударами української авіації ганебно відступили вглиб міста. Загони Нацгвардії України стали просуватися до центру головного міста українського Донбасу. "Кадировці" і терористи перегородили їм дорогу машинами. Потім почалась перестрілка.