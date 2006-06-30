У Києві проведуть термінову інвентаризацію житла

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Іван ФОМЕНКО доручив керівництву усіх районів столиці терміново провести інвентаризацію житла на предмет його експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на розширеній колегії КМДА, де розглядались питання виконання загальноміських заходів по програмі «Твій дім – твоє подвір’я».

«Треба проінвентаризувати кожну квартиру. Величезна кількість людей здала квартири. Зареєстровано дві особи і нарахування йде на двох осіб, а живе 5-7. Тому я просив би, щоб районні держадміністрації оперативно провели інвентаризацію житлового фонду, виявили, хто незаконно використовує квартири під офіси, а хто здав квартири… Якщо дві особи прописані, а в домі повно людей – перевитрати по воді, наприклад, йдуть катастрофічно», - сказав І.ФОМЕНКО.

Він також навів приклад десятиквартирного будинку в одному із районів столиці, де 5 квартир належать одній особі, з яких дві використовуються як квартири, а три не переведені з житлового фонду у нежитловий, і власник використовує їх під офіси. Тобто, сказав І.ФОМЕНКО, ситуація така, що ці три квартири викупила фірма, яка належить власнику всіх п’яти квартир.

«Як можна сьогодні говорити про виконання заходів по програмі «Твій дім - твоє подвір’я», якщо по п’яти квартирах більше 10 тисяч гривень боргу за квартплату, хоч він повинен сплачувати за три з них як за офіс, а він і по квартплаті має величезні борги?», - поцікавився І.ФОМЕНКО.

До того ж, за його словами, власник самовільно веде перебудову і добудову приміщень, а ЖЕК та інспекції району не реагують.