База терористів під Луганськом була знищена здалеку ракетно-бомбовим ударом

Про це повідомив у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"За даними військової розвідки і розвідки МВС це був головний навчальний табір, де протягом останніх двох тижнів постійно проходило підготовку від 300 до 500 бойовиків. Це була не початкова військова підготовка - цей табір працював для бойового злагодження військових підрозділів і малих груп терористів. Бойовики, які там займалися вже мали індивідуальну підготовку і досвід військової служби", - повідомив журналіст.

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За його словами, існування табору було найзухвалішим викликом і провокацією. Він розміщувався за межами населеного пункту, в 500-700 метрів від кордону з Росією. Причому кордон на цій ділянці не демаркований, і візуально не помітний.

"З російської сторони на цій ділянці кордону спостерігалася концентрація військ і здійснювалося постачання бойовиків. За даними розвідки, табір міг прикриватися переносними зенітними ракетними комплексами, а також російських військ ППО. Посилати туди армійські вертольоти Мі-24 було ризиковано. Розглядалися різні варіанти ліквідації табору, але наказ на ліквідацію повинен був дати Турчинов, тому що головний ризик полягав у тому, що у випадку випадкового знищення бомбами і ракетами російської території, Путін міг використати це як привід для військового вторгнення", - підкреслив Бутусов.

На думку журналіста, безпрецедентна явка українців на вибори легітимізувала владу і розв'язала руки.

"Сьогодні о 5.00 по табору Ясени завдано ракетно-бомбовий удар винищувачами-бомбардувальниками. Результати удару уточнюються. У будь-якому випадку - це хороший сигнал - служити терористам в Україні стає дуже небезпечною і невигідною справою. За даними "Цензор.Нет", в.о. Верховного Головнокомандувача Олександр Турчинов віддав наказ Генштабу і військово-повітряним силам України наносити удари по всім виявленим і ідентифікованим підрозділам терористів в зоні АТО, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, в Луганській області авіаударом знищений тренувальний табір терористів.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Авіаційним ударом знищений тренувальний табір терористів в Ясенах Луганській області", - написав він.