Політолог вважає, що коаліція сама не хоче розблоковувати ВР

Блокування роботи Верховної Ради більше вигідно коаліції, аніж опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Я б не перебільшував значення нинішнього блокування - блокування, скоріше, є демонстративним і показним, і коаліція не хоче розблоковувати (ВР – УНІАН)», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він підкреслив, що головна причина цього в тому, що зараз коаліція не має достатньо голосів, щоб впроваджувати свої рішення.

Також він додав, що така ситуація вигідна коаліції тим, що вона може заявляти про неконструктивну позицію опозиції, яка заважає роботі парламенту. Він прогнозує, що найближчим часом ця ситуація буде вирішена, і питання полягає лише в тому, як знайти привід, прийнятний для обох сторін.

В.ФЕСЕНКО додав, що коаліція і опозиція зацікавлені припинити блокування найближчим часом, оскільки занадто довго непрацюючий парламент дискредитує сам парламентаризм і парламентсько-президентську систему правління, що вже не вигідно регіоналам і комуністам, які виступають за парламентсько-президентську систему правління.

В цілому експерт переконаний, що депутатам блокування ВР не вигідно, оскільки таким чином вони «рубають сук, на якому сидять». На його думку, двом сторонам необхідно домовитись про те, щоб у подальшому відмовитись від блокування взагалі як від форми парламентської боротьби.

В.ФЕСЕНКО прогнозує, що ця сесія ВР закінчиться за декілька годин перед початком наступної.

Він припустив, що пропозиція як більшості, так і меншості щодо НАТО не матиме достатньої підтримки, і проблема з блокуванням буде знята.