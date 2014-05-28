Тимчук пояснив, чому прикордонники не можуть відбити атаку терористів

Директор Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук стверджує, що недостатня скоординованість дій прикордонників та сил антитерористичної операції призводять до прориву українського кордону бойовиками з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимчук заявив на прес-конференції.

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«Вздовж нашого східного кордону існує полоса оборони. Там є достатня кількість підрозділів Збройних сил, які готові дати відпір вторгненню з боку Збройних сил Росії. Але що стосується взаємодії прикордонників і Збройних сил, то тут є проблеми. Було б дуже правильно на дорогах, що ведуть з Росії, виставити підрозділи Збройних сил, батальйони на великих дорогах а окремі роти і взводи на менших. Ми запропонували це керівництву АТО і чекаємо їхньої реакції», - сказав Тимчук.

Він додав, що українська прикордонна служба фактично працює по західному зразку, тобто охороняє кордон, а не обороняє його, і тому в разі перетину кордону сотнями озброєних терористів у Держприкордонслужбі недостатньо сил та ресурсів, щоб відбити атаку теорористів.