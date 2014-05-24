Бойовики з Росії на семи авто прорвалися через кордон на пункті пропуску «Дубровка»

Прорив було скоєно на п'яти вантажних і двох легкових автомобілях, в яких були озброєні люди.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України щодо чергової провокації російської сторони на українсько-російському кордоні.

«Є всі підстави стверджувати, що, як і попередні порушення кордону з боку Росії, ця провокація відбувалася за безпосереднього сприяння і потурання російських прикордонників», - наголошується в заяві.

У документі наголошується, що «попри неодноразові вимоги України до російської сторони припинити провокації на кордоні, а також лицемірні заяви керівників Росії про нібито їх непричетність до підтримки терористичних угруповань у східних областях України, на практиці Кремль продовжує цілеспрямовано втілювати в життя сценарій подальшої дестабілізації ситуації в нашій державі». «Його першочерговою задачею є зірвати президентські вибори в Україні 25 травня шляхом залякування, захоплення заручників, вбивств місцевого населення, унеможливлення нормальної роботи виборчих комісій», - підкреслюється в заяві.

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Як заявляє МЗС, «організоване російською владою проникнення на територію України озброєних терористичних формувань є нічим іншим як черговим актом агресії проти нашої держави, цинічним нехтуванням Росією норм та принципів міжнародного права».

Міністерство закордонних справ України звертається до всього міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити всіх можливих заходів з тим, щоб зупинити агресора, не дати йому зруйнувати процес демократичного волевиявлення українського народу.