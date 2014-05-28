В Донецьку працює громадський транспорт і вокзал - мер

Про це повідомляється на сайті мера Донецька Олександра Лук‘янченка.

«Транспортне сполучення в місті забезпечено відповідно до потреб жителів. 28 травня на лінії вийшли 155 тролейбусів, 114 трамваїв, 89 автобусів у режимі "звичайний" і 801 маршрутне таксі», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДонецький вокзал працює у штатному режимі - залізниця

Водночас, за скороченими маршрутами працюють тролейбус №10 (до проспекту Панфілова) і автобуси №№5, 10 і 73 (до Партизанського проспекту), тролейбус маршруту №18 не працює.

Також, зазначається в повідомленні, в повному обсязі забезпечено роботу залізничного вокзалу. «Відновлено приміське сполучення. Поїзди дальнього сполучення здійснюють відправлення за графіком», - пише мер.

Роботу аеропорту "Донецьк" тимчасово призупинено, повітряне сполучення не відновлено.

Зазначається, що в місті працює "гаряча лінія" 15-84 для стаціонарних телефонів або (062) 335-27-85 для мобільних.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку, де 26 травня терористи захопили міжнародний аеропорт і спалили стадіон «Дружба», українські силовики проводять активну фазу антитерористичної операції.