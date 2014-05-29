Дещиця: Україна і ЄС обговорять оперативне підписання Угоди про асоціацію

11:33, 29 травня 2014
Політика
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Україна і Евросоюз проведуть консультації з питання більш швидкого підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

Украина обсудит с ЕС ускорение подписания Соглашения об ассоциации / УНИАН

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця розповів, що спочатку планувалося підписання Угоди про асоціацію на 27 червня разом з Молдовою і Грузією. «Але, як ви знаєте, обраний президент Петро Порошенко висловив бажання підписати цей документ швидше. Нам потрібно провести консультації з ЄС, наскільки швидко ми можемо підписати цей документ», - сказав Андрій Дещиця.

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