На Донбасі на боці терористів активно виступає кримська «Альфа» - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на прес-конференції в Києві.

«Стосовно інформації про те, що на боці терористів активно виступають колишні співробітники спецназу «Альфа» СБУ з Криму. За нашими даними, на території Криму активно пройшов процес перевербування, і маса співробітників спецназу перейшли на бік Росії», - зазначив він.Читайте такожВ зоні АТО блоковані бойовики з українською зброєю, яку раніше захопили військові РФ в Криму - Тимчук

Також Тимчук повідомив: «За нашими даними, формувалися групи, вони відправлялися в Балашиху, Підмосков'я, центр ФСБ, де проходили перепідготовку і після цього пересилаються на Донбас».

За словами експерта, «в останні роки президентства Януковича кримські підрозділи спецназу в першу чергу забезпечувалися новітніми засобами озброєння, захисту, спеціальної амуніції тощо».

Як сказав Тимчук, «Інформаційний опір» проводить розслідування. Про його результати він пообіцяв повідомити найближчим часом.

им часом.