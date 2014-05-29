Народні депутати не змогли видалити Герман із сесійної зали ВР

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту депутат від ВО ”Свобода” Олексій Кайда наголосив на необхідності розгляду питання позбавлення депутатської недоторканності Олега Царьова.

На це Герман сказала, що нібито представники ВО «Свобода» з парламентської трибуни заявляли, що “треба розслідувати російськомовних” і що такі заяви розпалюють міжнаціональну ворожнечу більше за заяви Царьова.

У відповідь голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок і в.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв запропонували видалити Герман із сесійної зали.Читайте такожФракцію КПУ видалили з зали закритого засідання Верховної Ради - депутат

За словами Соболєва, те, що “дозволяє собі” Герман, є розпалюванням міжнаціональної ворожнечі і подібний її виступ розрахований на російське телебачення.

Проте за видалення Герман із зали проголосували лише 137 народних депутатів із 292 зареєстрованих у залі (при необхідних 150). Від Партії регіонів та КПУ проголосували 0, від групи “Економічний розвиток” – 2 депутата.