ЦВК прийняла протоколи 148 окружних виборчкомів
14:17, 29 травня 2014Політика
0 0
Центральна виборча комісія продовжує приймати оригінали протоколів окружних виборчих комісій про результати голосування на позачергових виборах президента України.
ЦВК прийняла протоколи 148 окружних виборчкомів
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні комісія прийняла протоколи з мокрими печатками від 53 ОВК.
Загалом впродовж дня ЦВК планує прийняти ще близько 30 протоколів, у тому числі протоколи 5 ОВК Донецької області.Читайте такожТурчинов привітав Порошенка та Кличка з перемогою на виборах
Зараз у засіданні ЦВК оголошено перерву до 14.30.
Станом на цю годину Центрвиборчком прийняв оригінали протоколів від 148 ОВК зі 189 тих, які були утворені і працювали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter