ЦВК прийняла протоколи 148 окружних виборчкомів

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні комісія прийняла протоколи з мокрими печатками від 53 ОВК.

Загалом впродовж дня ЦВК планує прийняти ще близько 30 протоколів, у тому числі протоколи 5 ОВК Донецької області.Читайте такожТурчинов привітав Порошенка та Кличка з перемогою на виборах

Зараз у засіданні ЦВК оголошено перерву до 14.30.

Станом на цю годину Центрвиборчком прийняв оригінали протоколів від 148 ОВК зі 189 тих, які були утворені і працювали.