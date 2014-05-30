Велика Британія сподівається, що Порошенко відновить мир та безпеку в Україні

Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон привітав Петра Порошенка з обранням на пост президента України, висловивши сподівання, що Порошенко зможе відновити мир та безпеку в Україні, а також провести необхідні реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, у відповідь він подякував Кемерону за особисту підтримку та підтримку Великою Британією народу України.

Сторони домовилися провести двосторонню зустріч 6 червня під час святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

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В ході розмови Порошенко також заявив, що загибель 12 військовослужбовців внаслідок обстрілу гелікоптера з боку терористів поблизу Слов’янська вимагає ще більш рішучих і професійних кроків щодо боротьби з терористами.

“Наша боротьба є частиною глобальної війни з тероризмом, і ми сподіваємося на підтримку Британії у цьому”, - наголосив він.

Британський прем’єр також висловив співчуття українському народові та запевнив у всебічній підтримці України та її прагнень миру та безпеки.