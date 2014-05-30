Рабінович продав свій медіа-бізнес

"Телеканал і сайт я ще перед революцією продав харків'янину, народному депутату від Партії регіонів Євгену Мураєву. Тепер вони розвиваються вже без мене», - сказав він.

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За словами Рабіновича, згідно підписаного договору, сторони не можуть розголошувати суму угоди. «No comment. Це комерційна таємниця, так написано в договорі і я не маю права її розголошувати», - підкреслив він.

Втім, бізнесмен зазначив: «Це іграшка не найприбутковіша в нашій країні. Телевізійний бізнес дуже слабо приносить доходи, навпаки, більше витрат... Думаю, що нові власники в нього досить багато ще вкладуть. Але регіонали народ заможний, зуміють розвинутися».