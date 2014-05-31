Два Камази з кадировцями наближаються до застави "Дмитрівка" - Ляшко

Про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, пише "Сегодня".

"Зараз терористи штурмують прикордонну заставу "Дякове". За даними нашої агентури, два КАМАЗа з озброєними кадировцями також рухаються через Сніжне в напрямку прикордонної застави "Дмитрівка", яка знаходиться кілометрів за 30 від "Дяково", - написав Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, кілька застав у Луганській області заміновані.

"Під загрозою нападу - прикордонні застави "Бірюкове" і "Станично-Луганський" в Луганській області. Очевидці повідомляють, що всі під'їзди до останньої заміновані, а самі терористи, орієнтовно 300 чоловік, ховаються в лісі. Роблю все, щоб допомогти нашим прикордонникам", - йдеться в повідомленні.