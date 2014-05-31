Два Камази з кадировцями наближаються до застави "Дмитрівка" - Ляшко
Два Камази з озброєними кадировцями рухаються через Сніжне в напрямку прикордонної застави Дмитрівка, яка знаходиться кілометрів за 30 від "Дякове".
Про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, пише "Сегодня".
"Зараз терористи штурмують прикордонну заставу "Дякове". За даними нашої агентури, два КАМАЗа з озброєними кадировцями також рухаються через Сніжне в напрямку прикордонної застави "Дмитрівка", яка знаходиться кілометрів за 30 від "Дяково", - написав Ляшко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, кілька застав у Луганській області заміновані.
"Під загрозою нападу - прикордонні застави "Бірюкове" і "Станично-Луганський" в Луганській області. Очевидці повідомляють, що всі під'їзди до останньої заміновані, а самі терористи, орієнтовно 300 чоловік, ховаються в лісі. Роблю все, щоб допомогти нашим прикордонникам", - йдеться в повідомленні.