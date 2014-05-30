Терористи штурмують луганський прикордонний відділ "Дякове" - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

"Зараз у штурмі беруть участь близько 80 бойовиків. Вони озброєні автоматами, кулеметами й ручними гранатометами", - написав він близько 21:00 у своєму Facebook.

Читайте такожПрикордонники затримали на кордоні з РФ дві «Газелі», набиті зброєюЗа даними Тимчука, сьогодні прикордонниками цього відділу було попереджено незаконний в'їзд в Україну мікроавтобуса з бойовиками. Всі терористи були затримані.

"Прикордонники ведуть бій. На їхній запит штаб АТО вислав сили авіації", завершив Тимчук.