Генпрокуратура перевіряє причетність депутатів і партій до сепаратизму

Генеральна прокуратура України розпочала перевірку діяльності окремих народних депутатів та навіть політичних партій щодо їхньої причетності до подій, пов’язаних із сепаратизмом на південному сході Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ з посиланням на в.о. генпрокурора України Олега Махніцького.

«Мова йде про народних депутатів, депутатів місцевих рад та представників політичних сил, які своїми діями та висловлюваннями закликають до порушення територіальної цілісності України та повалення конституційного ладу в нашій державі», - зазначив Махніцький.

Керівник ГПУ поінформував, що на сьогоднішній день до Верховної Ради внесено три подання про притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності за сепаратизм.

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Говорячи про перспективу подання до суду з приводу заборони окремої політичної партії, Махніцький нагадав, що це питання належить виключно до компетенції Міністерства юстиції.

«У разі здобуття необхідної доказової бази щодо причетності політичних партій до сепаратизму відповідні матеріали будуть передані до Міністерства юстиції, яке уповноважене звертатися до суду з позовом про заборону діяльності партії», - зазначив він.

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