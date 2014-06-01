Ніч у Донецьку минула без збройних сутичок - міськрада
13:27, 01 червня 2014Політика
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Ніч у Донецьку минула без збройних протистоянь.
Ніч у Донецьку минула спокійно / 62.ua
Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.
«Ніч з 31 травня на 1 червня у Донецьку пройшла спокійно. Деякі жителі сприйняли грім грози за вибухи», - йдеться у повідомленні.
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Також міськрада закликала городян максимально зберігати спокій, не піддаватися паніці і провокаціям, довіряти лише офіційній інформації.
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