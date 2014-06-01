Ніч у Донецьку минула без збройних сутичок - міськрада

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

«Ніч з 31 травня на 1 червня у Донецьку пройшла спокійно. Деякі жителі сприйняли грім грози за вибухи», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа останню добу госпіталізовано п'ятьох донеччан з вогнепальними пораненнямиВодночас влада Донецька настійно рекомендує жителям не наближатися до району аеропорту і торгового центру Метрo.

Також міськрада закликала городян максимально зберігати спокій, не піддаватися паніці і провокаціям, довіряти лише офіційній інформації.