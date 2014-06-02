Заступник міністра оборони США прибуває в Україну

Американський посол раніше заявляв, що цього тижня делегація Пентагону обговорить з українськими силовиками військову підтримку США, що надається Україні.

Про візит Шоле в Україну повідомили в посольстві США, пише РИА Новости.

"Другого червня пан Шоле здійснить візит до Києва", - сказав співробітник прес-служби посольства

У дипустанові уточнили, що Шоле планує провести низку зустрічей з керівництвом українських силових структур, а в 11.15 він виступить на прес-конференції в українському кризовому медіацентрі в готелі "Україна".

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Інші подробиці запланованого візиту поки не відомі, однак судячи з заяви посла США в Україні Джеффрі Пайєтта в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, можна припустити, що розмова буде йти про перспективи надання Києву допомоги у оборонній сфері.

За його словами, США за останні три місяці подвоїли розмір бюджету американської військової допомоги Україні, роблячи особливий акцент на підвищенні боєздатності українських прикордонників. Він очікує, що ця допомога буде розширюватися. Пайєтт також заявив, що на тижні 2-8 червня Україну відвідає делегація Пентагону, яка обговорить з представниками уряду України, як найкращим чином використовувати американську підтримку Україні.