Маккейн обурений тим, що США і досі не надали Україні зброю
Американський сенатор Джон Маккейн висловив подив, що США ще досі не надали Україні зброї. Про це він написав на своїй сторінці.
«І ми ще досі не дали Україні зброї, якої вона потребує... Проросійські бойовики збили український гелікоптер – 12 загиблих», – цитує Маккейна "Радіо Свобода".
Раніше Джон Маккейн закликав допомогти Україні озброєннями на тлі загрози з боку Росії. На його думку, відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.
Петро Порошенко, який перемагає на президентських виборах, закликав США укласти з Україною новий договір в галузі безпеки і надати їй пряму військову допомогу.
У четвер поблизу Слов’янська, що на Донеччині був збитий український вертоліт Мі-8. У Національній гвардії України повідомляють про 12 загиблих українських силовиків.
У ніч з 21 на 22 травня під містом Волноваха Донецької області бойовики обстріляли блокпост українських силовиків. Загинули 17 військовослужбовців.