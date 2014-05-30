Маккейн обурений тим, що США і досі не надали Україні зброю

«І ми ще досі не дали Україні зброї, якої вона потребує... Проросійські бойовики збили український гелікоптер – 12 загиблих», – цитує Маккейна "Радіо Свобода".

Раніше Джон Маккейн закликав допомогти Україні озброєннями на тлі загрози з боку Росії. На його думку, відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.

Петро Порошенко, який перемагає на президентських виборах, закликав США укласти з Україною новий договір в галузі безпеки і надати їй пряму військову допомогу.

У четвер поблизу Слов’янська, що на Донеччині був збитий український вертоліт Мі-8. У Національній гвардії України повідомляють про 12 загиблих українських силовиків.

У ніч з 21 на 22 травня під містом Волноваха Донецької області бойовики обстріляли блокпост українських силовиків. Загинули 17 військовослужбовців.