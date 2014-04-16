Над Донецькою міськрадою кружляє військовий винищувач.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН, який став очевидцем цього.

Нагадаємо, вранці сьогодні, 16 квітня, озброєні люди захопили Донецьку міськраду, вимагають призначення місцевого референдуму на 11 травня.

Читайте такожДонецькі сепаратисти знищили скинутий з ОДА герб України (фото)

За словами керівника прес-служби Донецької міськради, до будівлі зайшли озброєні люди у масках, більш як 30 осіб, які розмістилися на всіх поверхах. Загарбники сказали, що представляють громадську організацію «Оплот», і висунули свої вимоги. Серед них - проведення місцевого референдуму 11 травня, але для цього вони вимагають, щоб Верховна Рада прийняла відповідні закони для того, щоб місцевий референдум був легітимним.