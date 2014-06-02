Командир батальйону «Донбас»: АТО на Сході може тривати рік

Про це він повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, повідомляють "Новини Донбасу".

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«На відміну від багатьох людей, які вважають, що АТО закінчиться через кілька тижнів, я вважаю, що це займе не один місяць, можливо до року", - сказав командир батальйону.

Він зазначив, що закінчити операцію за місяць можливо, але необхідно докласти дуже великих зусиль і перекрити канали постачання зброї і диверсантів з Росії в Україну.

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На думку Семена Семенченко, новообраний президент в такій ситуації повинен спрямувати зусилля на реформування правоохоронних органів та повноцінне матеріально-технічне забезпечення армії.