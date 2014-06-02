АТО на Донбасі заважає бюрократія командування - експерт

Про це експерти розповіли ТСН.Тиждень.

"Ми бачили єдиний приклад грамотної вдумливої операції в аеропорту Донецька. Були підтягнуті засоби для того, щоб завдати удар, були певні вогневі точки. А на шляху підходу резерву була викинута розвідгрупа. І ця диверсійно-розвідувальна група завдала шкоди більшої терористам, ніж 20-тисячна армійське угруповання впродовж двох місяців", - пояснив експерт Юрій Бутусов.

В аеропорту Донецька працювали винищувачі та військові гелікоптери. Ними була знищена зенітна установка бойовиків на даху аеропорту. Армійський десант, який висадився на летовищі, зачистив територію. Серед українських військових загиблих немає. Серед терористів - десятки трупів. Два Камази з чеченцями, які їхали на підкріплення, були знищені авіаударом.

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Українська армія почала просуватися углиб Донецька і знову поставила ультиматум бойовикам: якщо не складуть зброї, по їхніх об'єктах завдадуть удару з високоточної зброї. Але цього разу обіцянки знову чомусь залишилися обіцянками.

"Головна проблема АТО – проблема управління. Система командування в нас відповідає мирному часу. Вона максимально бюрократизована, передбачає максимальну кількість ступенів контролю на всіх інстанціях. Будь-яка розвідувальна інформація проходить через багато фільтрів", - додав Бутусов.

І цим користуються терористи. За кілька днів після операції в аеропорту, вони вільно пересуваються по Донецьку на КАМАЗах та броньованій техніці.

"Всі дії в Україні здійснюються із запізненням. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність", - вважає голова київської організації миротворців Володимир Опович. Експерти кажуть, що керівництво АТО бездумно нарощує присутність українських солдатів на Сході. Але при цьому реальних дій для ліквідації терористів не застосовується. Ненавчені українські солдати і велика кількість військової техніки стають легкими мішенями для бойовиків.