Росія подасть в РБ ООН проект резолюції щодо України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Росія сьогодні планує внести до Ради безпеки ООН проект резолюції, в ньому будуть міститися вимоги негайного припинення насильства і початку практичних переговорів з метою встановлення стійкого надійного припинення вогню», - сказав Лавров.

Читайте такожРаду Безпеки ООН очолила країна-агресорВін підкреслив, що також у проекті цієї резолюції буде міститися вимога створити негайно гуманітарні коридори, по яких мирні жителі зможуть вийти з району бойових дій, якщо вони цього захочуть.

Лавров зазначив, що РФ хоче, щоб Рада безпеки висунула вимогу не чинити перешкод виходу мирного населення із зон бойових дій і доставки у ці зони гуманітарної допомоги.

«Вважаємо принциповим підтвердити у рішенні Радбезу дієвість Женевських конвенцій та інших норм міжнародного гуманітарного права, вимагати їх неухильного виконання, включаючи всіляке сприяння діяльності міжнародного комітету Червоного хреста, інших міжнародних гуманітарних організацій на південному сході України і вимагати недопущення будь-яких дій, які перешкоджатимуть виконанню даними гуманітарними співробітниками своїх функцій», - сказав Лавров.

За його словами, цю ініціативу РФ свідомо сформульовала у деполітизованому руслі, націливши її на вжиття заходів, які дозволять негайно полегшити страждання мирного населення, на виконання Женевського заяви і «дорожньої карти ОБСЄ».

«Ми сподіваємося, що гуманітарний характер нашої ініціативи буде сприйнято у Раді безпеки ООН, і резолюцію буде взято у негайне опрацювання», - підкреслив він.

Читайте такожЗатриманий СБУ бойовик розповів про спецпідготовці в польовому таборі в РосіїЯк відомо, Росія - активний учасник збройного конфлікту на території двох східних областей України. Зокрема, терористи, що діють на Донбасі, отримують з сусідньої країни зброю та фінансування, а багато із затриманих українськими спецслужбами бойовиків свідчать про проходження диверсійної підготовки в навчальних центрах на території РФ і окупованого Криму.

Так, журналіст Крістоф Міллер повідомляв з посиланням на одного з лідерів терористичної "ДНР" Олександра Бородая, що в бою за донецький аеропорт 26 травня загинули 33 громадянини Російської Федерації.

Тому пропозиція створити "гуманітарні коридори" з великою ймовірністю може бути спробою створити канал для безперешкодних поставок зброї бойовикам терористичних організацій сходу.