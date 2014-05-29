В Донецьку ідентифікували тіла 33 російських терористів
15:15, 29 травня 2014Політика
2 0
В Донецьку ідентифікували тіла 33 російських терористів, які воювали проти українських військових.
З донецького моргу тіла терористів відправлять у Росію для поховання / Reuters
Як пише у своєму «Твіттері» журналіст Кристофер Міллер, про це повідомив один з лідерів сепаратистів Олександр Бородай.
Читайте такожНевідомі озброєні люди захопили донецький морг - ЗМІ
За його словами, тіла загиблих терористів відправлять з місцевого моргу в Ростов-на-Дону, де вони будуть поховані.
Нагадаємо, 27 травня прес-служба Донецької обласної держадміністрації спростувала розповсюджену в ЗМІ інформацію про захоплення обласного бюро судмедекспертизи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter