В Донецьку ідентифікували тіла 33 російських терористів

15:15, 29 травня 2014
Політика
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В Донецьку ідентифікували тіла 33 російських терористів, які воювали проти українських військових.

З донецького моргу тіла терористів відправлять у Росію для поховання / Reuters

Як пише у своєму «Твіттері» журналіст Кристофер Міллер, про це повідомив один з лідерів сепаратистів Олександр Бородай.

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За його словами, тіла загиблих терористів відправлять з місцевого моргу в Ростов-на-Дону, де вони будуть поховані.

Нагадаємо, 27 травня прес-служба Донецької обласної держадміністрації спростувала розповсюджену в ЗМІ інформацію про захоплення обласного бюро судмедекспертизи.

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