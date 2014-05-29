В Донецьку ідентифікували тіла 33 російських терористів

Як пише у своєму «Твіттері» журналіст Кристофер Міллер, про це повідомив один з лідерів сепаратистів Олександр Бородай.

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За його словами, тіла загиблих терористів відправлять з місцевого моргу в Ростов-на-Дону, де вони будуть поховані.

Нагадаємо, 27 травня прес-служба Донецької обласної держадміністрації спростувала розповсюджену в ЗМІ інформацію про захоплення обласного бюро судмедекспертизи.