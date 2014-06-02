США допоможуть Україні створити високоефективні збройні сили

«$18 млн допомоги, які ми обіцяли у сфері безпеки для України - це майже вдвічі більше, ніж було, і наше довгострокове співробітництво в галузі оборони спрямоване на те, щоб допомогти Україні побудувати високоефективні збройні сили і зміцнити оборонні установи», - заявив він.

Читайте такожАмериканські військові не воюватимуть в Україні, але можуть надати військову допомогу - сенатор

Дерек Шоле підкреслив, що Україна - це близький партнер США і НАТО. «Ми можемо дати вам більш детальний список того, що буде зроблено, він складений на основі тих запитів, які робили українські чиновники під час візиту віце-президента США Джо Байдена», - зазначив він.