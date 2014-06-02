У Волновасі викрали депутата міської ради

Про це УНІАН розповів його син Сергій.

«Сьогодні о 10 ранку, коли мій батько під'їхав на роботу, двоє озброєних чоловіків у балаклавах на темному автомобілі «Вольво» з номерами "518-45 ЕН" забрали його з особистого автомобіля. При цьому, ні саму машину, ні особисті речі батька не чіпали», - розповів він.

Читайте такожНа Донеччині викрали члена окружної виборчої комісії від "ВО "Свобода"- ЗМІЗа словами Сергія Обидченко, родичі одразу звернулися в місцеві правоохоронні органи, так як запам'ятали номерний знак автомобіля викрадачів. Однак правоохоронці, прийнявши заяву про зникнення людини, нічого конкретного пообіцяти не змогли. «Єдине, за даними міліції, цей темний «Вольво» бачили в Ольгинці, коли він, мабуть, прямував у бік Донецька», - сказав Сергій.

Син викраденого допускає, що батька могли затримати за нього, так як «батько не займав ніякої відкритої позиції проти ДНР, а я просто обіймаю проукраїнську».

На даний момент Сергій намагається вийти на представників ДНР, щоб дізнатися про долю свого батька і звільнити його. «Поки ніяких повідомлень про можливий викуп мені не надходило», - підсумував він.