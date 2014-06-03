Рада припинила депутатські повноваження Порошенка

Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Петра Порошенка у зв`язку із обранням його президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 276 народних депутатів із 327 зареєстрованих у сесійній залі. Сьогодні офіційна урядова преса надрукувала підсумки президентських виборів, де перемогу в першом турі здобув Петро Порошенко.

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