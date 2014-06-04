Терористи знову атакують базу прикордонників в Луганську

Перестрілка відбувається в Луганську в районі військової частини прикордонної служби України, передає кореспондент РИА Новости з місця подій.

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За словами кореспондента, в даний час інтенсивна стрілянина ведеться з автоматичної зброї і час від часу застосовуються гранатомети.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 червня, у Луганську прикордонники з 4.00 ранку близько 17 годин тільки своїми силами відбивали атаки терористів. В рамках взаємодії на допомогу прикордонникам прямували винищувачі сил АТО, проте вести прицільний точковий вогонь в місті вони повноцінно не змогли.

Було поранено 8 військовослужбовців. З боку нападників остаточна кількість поранених і вбитих невідома, попередньо зазначалося 8 і 5 відповідно.

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Вночі на території Луганського прикордонного загону було певне затишшя, вранці поблизу знову почали з'являтися терористи.

Вдень 3 червня російські ЗМІ повідомили, що перестрілки в Луганську поновилися.