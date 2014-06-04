У Красному Лучі озброєні люди захопили податкову

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міндоходів, на яке посилається сайт 0642.

"Сьогодні (3 червня - ред.) близько 12:30 в будівлі, яка знаходиться на балансі ДПІ у р. Красний Луч ГУ Міндоходів в Луганській області, прибули15 невідомих осіб, одягнені в камуфльований спецодяг і озброєні автоматичною зброєю. Вони представилися ополченцями "Армії Південно-Сходу" і здійснили захоплення адмінбудівлі", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Красному Лучі бойовики захопили будівлю виконкомуЯк зазначається, на момент захоплення в будинку перебував один співробітник охорони, який був змушений покинути будівлю. "Співробітників ГУ Міндоходів в Луганській області в приміщенні не було", - додали у прес-службі.