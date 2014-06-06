ЗМІ: Адміністрацію президента може очолити Борис Ложкін

Про це пише журналіст Сергій Лещенко у своїй статті на «Українській правді». У статті зазначається, що на думку колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина, на цю посаду можуть претендувати 5 кандидатів. «Я чув, що обговорюються Володимир Гройсман, Віталій Ковальчук, Юрій Луценко, Роман Безсмертний і Олександр Домбровський», - сказав Володимир Литвин.

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Однак крім кандидатів, зазначених Володимиром Литвином, «Українська правда» повідомляє про ще одного кандидата, у якого є шанс зайняти цю посаду. Йдеться про Бориса Ложкіна - колишнього керівника і співвласника «Українського медіа-холдинга».

Борис Ложкін був бізнес-партнером Петра Порошенка, коли вони разом придбали компанію KP-Media в американського підприємця Джеда Сандена.